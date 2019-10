Hotfullt på akuten – ”Det är så här det går till i dag”

– Det är så här det går till, säger Maria som sitter i receptionen och den som möter dem som kommer till akuten allra först. Maria är sjuksköterska och precis som alla andra på akuten uppger de bara sina förnamn.

Även Börge är sjuksköterska och agerar mycket trovärdigt mot den (spelade) stökiga person som härjar högljutt på akuten och i dess väntrum.

– Jag tror och hoppas att jag skulle agera likadant i ett skarpt läge, säger han.

Övning i skarpt läge

Det var inte bara en stökig kompis som krävde att få komma in till sin skadade vän som låg bojad och övervakad av en väktare i en sjukhussäng. Även den skadades släkt kom och krävde att få gå in. Och när det blev avvisade så försökte de helt sonika ta sig in på andra sätt genom sjukhuset.

Efter övningen samlas alla deltagare och även polisen har anslutit.

– Det är tråkigt att hot och våld mot vårdpersonal eskalerar hela tiden och det märks på akutmottagningar runt om i Sverige. Det är därför vi är proaktiva och över innan något händer, säger Susanne Anderssson, vårdenhetschef på akutmottagningen.

Hur vanligt är det att sådant här händer då?

– Hot och våld har ökat, det är därför vi har ordningsvakter här dygnet runt.