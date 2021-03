Icke covid-relaterad vård på efterkälken i ett år – vårdskulden sätter press på sjukvården

Under tisdagen låg 66 personer med covid-19 inlagda inom sluten vården i Gävleborg varav 11 på IVA. Det är fler personer än när det var som mest under den första vågen, om än inte lika mycket som under toppen på den andra vågen. Dock säger Region Gävleborg att läget på flera sätt är mer ansträngt nu än i december, inte minst eftersom man skjutit upp den icke covid-relaterade vården.

– Med den ordinarie vården så är det så pass belastat att vi inte klarar av allting med ordinarie avtal och därför måste vi använda oss av det här krislägesavtalet, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Vårdskulden har växt

Krislägesavtalet som i fredags godkändes av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, innebär bland annat att Region Gävleborg kan schemalägga medarbetare upp till 48 timmar i veckan mot högre ersättning. Totalt är det omkring 400 medarbetare som berörs. Trots att SKR godkände det i december så behövde det aldrig tillämpas i praktiken. Det är dock något som görs nu.

– Vi har under ett år prioriterat och pausat vårdinsatser utifrån de resurser vi har. Inledningsvis så är det ganska enkelt för många tillstånd kan vänta, men i takt med att man väntar så blir ju även lindrigare tillstånd akuta och behöver prioriteras upp. Det går att skjuta på en viss del av vården en tid men förr eller senare så behöver ju den här gruppen hjälp, säger Johan Kaarme.

Hör hälso- och sjukvårdsdirektören berätta mer om det pressade läget inom vården i videon ovan.