Kommunens bilar vattenskadades i garaget

Det var det ordentliga skyfallet som gjorde att vattnet tog sin in i garaget i början av förra veckan. Eftersom det ligger i en källarvåning så kom vattnet in via golvbrunnar och infarten till garaget. Dessutom ligger den branta Jakobsbergsgatan bakom byggnaden.

Försäkringsärende

Det är fortfarande semester bortfall på verkstäderna men enhetschef, Roger Östlund hoppas att bilarna snart ska vara lagade.

– Det är ju ett försäkringsärende. Självrisken ligger på cirka femtusen kronor per bil, berättar Roger Östlund, enhetschef, Teknisk service, Hudiksvalls kommun.

Roger Östlund säger att det blir bekymmer när man får så många fordon utslagna. Foto: Barbro Sellin SVT

Sedan översvämningen har garaget varit stängt för sanering. Förhoppningen är att man ska kunna öppna garaget i slutet av denna vecka.

Det kommunala garaget är under reparation. Foto: Barbro Sellin SVT

Håller stängt

Badhuset i Hudiksvall drabbades också hårt av översvämningen.

– Det har svämmat in vatten i kontor, förråd, personalutrymmen och i entrén. Dessutom har det kommit regnvatten i bassängen eftersom den trycktes upp av vattnet, berättar Ulrika Ringnér, badhuschef, Hudiksvalls kommun.

Hela lokalen ska torkas upp och repareras. Det kommer att ta minst en månad. Under tiden är badhuset stängt.