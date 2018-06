Kraftiga vindar och nedfallna träd under natten

Första larmet om ett nedfallet träd kom 01:40, då blockerades väg 272 mellan Österfärnebo och Gysinge. Några minuter senare kom två larm, ett träd hängde över gamla E4 i höjd med Trödje och något söderut, på Hamnleden nära golfbanan i Gävle, blockerade ett träd halva vägbanan.

Senare under morgonen har ett träd blockerat väg 76 genom Älvkarleby.

– Det har blåst bra inatt men inga personer har skadats eller så, säger Niklas Hammarlund, inre befäl vid Gästrike räddningstjänst.

Inga larm om nedfallna träd har kommit in från Hälsingland.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning över Östresjön längs Gävleborgskusten. Nordliga kulingvindar med styrka upp till 22 meter per sekund kan förekomma under fredagen. Prognosen är att vindstyrkan avtar något under eftermiddagen och framåt natten mot lördag.