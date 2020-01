Psykisk livräddning del av framgångsrecept i Edsbyn

Utifrån behovet satte hälsocentralens psykolog och kurator ihop en kurs som man kallade PLR med anspelning på hjärt- och lungräddning – HLR, men i det här fallet handlar det om PSYKISK livräddning.

– Vi fick lära oss grunderna i psykiska ohälsotillstånd och hur man ska kunna bemöta de här personerna, konstaterar Christin Jonsson som är fysioterapeut och som också fungerar som vårdsamordnare.

Ökad kunskap om psykiska problem

Alla på hälsocentralen fick gå PLR-kursen som är en del i förändringsarbetet som leddes av rehabkoordinator Sofia Rudman Palm. Inte minst viktigt var den utökade kunskapen för telefonrådgivarna som är patientens första kontakt och som spelar en viktig roll i Edsbymodellens vårdkedja när det gäller att slussa patienter med olika behov rätt.

– Rådgivarna kan ställa mer frågor för att bli säker på vilken kompetens de ska boka in dig på och hur snabbt de ska boka in dig, förklarar Sofia Rudman Palm som också berättar att patienten i vissa fall kan få med sig egenvårdsråd under den numera korta väntetiden.

Patienterna erbjuds flera vårdalternativ

Beroende på patientens behov erbjuds olika behandlingsalternativ. Det kan innebära att man får träffa det psykosociala teamet där psykologisk expertis och läkare ingår. Patienten kan också hamna direkt hos psykolog eller kurator.

I vissa fall kanske patienten sedan kan klara sig på egen hand. Annars finns det olika alternativ att gå vidare. Det kan vara samtalsbehandling eller gruppbehandling för till exempel stress eller sömnproblem. Du kan också hamna hos en vårdsamordnare som blir patientens fasta kontakt.