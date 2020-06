”Man är chockad, man är förvirrad, man är ledsen”

– Man blir chockad och det är fruktansvärt när det händer så här unga personer, säger Lena Funge, kyrkoherde i Forsa-Högs församling.

Under måndagen hade kyrkan öppet långt in på kvällen för att ta emot besökare och under tisdagen kommer kyrkan att ha öppet så länge det finns behov.

Var de som var inblandade i olyckan kända i bygden?

– Ungdomarna här känner varandra, större är det inte. Jag tror att alla ungdomar vet vilka de här var, säger Lena Funge.

Och fortsätter:

– När det är någon ung som har dött då brukar ungdomsgängen vilja sörja tillsammans.

Den andra mopedisten som också var med i lastbilskrocken vårdas på sjukhus.

Hör kyrkoherden Lena Funge berätta mer om sorgen och stödet som erbjuds i klippet ovan.