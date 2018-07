Staten tar över ansvaret för räddningsarbetet i Ljusdal

Att staten går in och på det här sättet, via Länsstyrelsen, går in och tar över huvudansvaret i ett pågående skede är ovanligt. Det är bara andra gången det händer i svensk historia. Förra gången det hände var i samband med branden i Västmanland 2014

Följt utvecklingen

Per Bill, Landshövding i Gävleborg berättar att man noga följt utvecklingen av det som händer med bränderna.

– Plan A har hela tiden varit att Ljusdals kommun har huvudansvaret. Plan B har varit att staten, via Länsstyrelsen, går in. Om det tillför ett mervärde till arbetet med de här bränderna.

– Vi har hela tiden ställt oss frågan om vi exempelvis kan få in mer resurser om staten tar över. Svaret de första åtta dagarna har varit nej. Vi hade inte gjort något annorlunda än vad Ljusdals kommun har gjort, säger Per Bill.

Landshövding Per Bill.

Förändrat läge

Per Bill menar dock att situationen nu är något annorlunda, när man lämnar den mest akuta situationen, och att man nu måste börja titta på det långsiktiga arbetet.

– Det handlar om ett långsiktigt krisarbete, bland annat för de som drabbats av den här branden. Som tvingats evakuera från sina hem. Kommunen kommer att ha andra saker att göra. Därför tar nu Länsstyrelsen över det ansvaret.

Länsstyrelsen flyttar nu också ut hela sin stab, som varit i beredskapslägen hela veckan, till Färila skola och gör en enda stor stab som ska hantera skogsbränderna.

Bra för kommunen

Lars Molin (M) är kommunalråd i Ljusdal.

Lars Molin (M), kommunalråd i Ljusdal.

– Jag är väldigt glad över att Länsstyrelsen nu går in och tar över ansvaret. Vi har gjort så mycket vi kan från kommunens sida, men nu klarar vi inte mer. Vi behöver ägna oss åt andra saker, säger Lars Molin.

– Det kan handla om logistik, det kan handla om att ta hand om alla människor som evakuerats, att få ut mat och sådana saker.

