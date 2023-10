Nu blir 1177 även barnens vårdapp

Appen 1177 ska nu bli ungdomarnas. Tonåringar i åldrarna 13-17 erbjuds från och med nu att själva kunna logga in och konsultera vården eller boka in vårdtillfällen utan att behöva be sina föräldrar och målsmän om hjälp.

– De kan fråga om saker som man kanske inte vill prata med mamma och pappa om och själv bestämma tid för besök. Tonåringarna får göra det här självständigt och det tror vi är jättebra, säger Ida Kedling som är biträdande chef för Digital Vård i Region Gävleborg.

De unga loggar in med digitala id-handlingar, som till exempel Bank-id, för att sedan ta kontakt med vården.

Räknar med fler användare

Även barn mellan 1 och 12 år kan nu få hjälp genom appen, men då behöver vårdhandshavare logga in och sköta vårdkontakten för barnet.

– Vi räknar med att vi kommer att öka inflödet i appen med upp till 50 procent gentemot idag, säger Ida Kedling.

För att tala om för ungdomar och föräldrar att det här är möjligt ska regionen satsa på en marknadsföringskampanj via sociala medier.