Personal till Microsofts serverhallar utbildas i Sandviken

Microsofts etablering av datacenter i Gästrikland har fått vuxenutbildningen i Sandviken att starta flera kurser på gymnasienivå med inriktning mot it och servrar. 35 elever är redan i gång sedan i augusti.

– Det är en utbildning som kommer att vara till nytta för flera arbetsgivare, säger Maria Strömbrink, biträdande rektor på vuxenutbildningen.

Fyra datacenter under uppbyggnad

Microsoft är hemlighetsfull kring hur många de behöver anställa, men uppger omkring 60 personer per datacenter. Just nu är fyra center under uppbyggnad i Sandviken, Valbo och Gävle.

– Det är mycket logistik kring att hantera alla serverrack, säger Mattias Ersson, driftschef för Microsofts datacenter i Sverige.