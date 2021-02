Nytt digitalt misslyckande – regionfullmäktige inställt

Kenneth Nilshem (C) är regionfullmäktiges ordförande och säger att det varit problem med bilden under det digitala fullmäktigemötet. Foto: Region Gävleborg

Det gick inte den här gången heller. Region Gävleborgs fullmäktigemöte under onsdagen ställdes in innan det ens startat. Tekniken fungerade inte som tänkt och hela mötet har ställts in.