Pappa friades för misshandel av tvillingar 2015 – nu får föräldrarna tillbaka barnen

I början av 2015 upptäckte personal på Gävle sjukhus att en liten flicka drabbats av lårbensbrott, revbensfrakturer och blödning i hjärnan. Även hennes tvillingbror misstänktes vara skadad och man trodde att båda barnen utsatts för skakvåld.

Pappan erkände och dömdes av Gävle tingsrätt till fem års fängelse för synnerligen grov misshandel, grov misshandel och vållande till kroppsskada. Brotten riktade sig mot båda barnen.

Efter domen tog pappan tillbaka erkännandet, han påstod sig ha erkänt för att få mamman fri när de i början var misstänkta båda två, så att hon skulle kunna ta hand om barnen, men när de ändå tvångsplacerades av Sandvikens kommun tog han alltså tillbaka sin berättelse.

Våld inte klarlagt

I december 2015 frikändes pappan i hovrätten. Den medicinska utredningen uteslöt inte att skadorna uppkommit på annat sätt än genom våld, barnen kan ha lidit av benskörhet.

Socialtjänsten i Sandviken har, trots den frikännande domen, fortsatt att omhänderta barnen. ”LVU är en skyddslagstiftning och man vet inte med säkerhet vad barnen varit med om i sina föräldrars vård. Det är dock klarlagt att barnen båda haft flera olika skador i föräldrarnas vård. Ingen annan har ansvarat för barnen under tiden de bodde hemma.”, har socialtjänsten hävdat.

Nu har en tre år lång tvist mellan föräldrarna och Sandvikens kommuns socialtjänst fått ett avgörande i kammarrätten som anser att föräldrarna ska få tillbaka sina barn, något DN var först att berätta om.

”Även om det inte direkt med säkerhet kan fastslås vad skadorna beror på ger inte utredningen i målet stöd för att anse det som sannolikt att barnen har varit utsatta för misshandel av sina föräldrar”, skriver kammarrätten i sitt beslut.

– Det är glädjande att kammarrätten går på vår linje. Jag har aldrig varit med om att Socialtjänsten, trots frikännande dom, gedigen bevisning och omfattande sakkunnigutlåtanden inte har ändrat sin uppfattning, säger Anna Dahlbom Langley.

SVT har pratat med socialtjänsten i Sandviken som inte har kunnat ge besked om kammarrättens beslut kommer att överklagas.

Vill se försiktig övergång för barnen

Socialtjänsten har under åren låtit föräldrarna träffa vardera barn en timme per månad under övervakning, berättar deras advokat. Föräldrarna förstår att barnens relation till dem är förändrad och vill lägga upp en övergångsplan tillsammans med socialtjänsten.

– Barnen rycktes från föräldrarna väldigt abrupt, den typen av agerande tänker inte föräldrarna ansvara för utan de vill ha en successiv övergång till ett boende hos föräldrarna. Det är en process som måste få ta tid utifrån barnens behov, säger Anna Dahlbom Langley.