Så knäckte forskarna giftgåtan i Söderhamn

I mitten av oktober insjuknade en familj i Söderhamn under oklara former. Familjens dotter avled, mamman och sonen låg under intensivvård till följd av en förgiftning som förbryllat polis, sjukvård och familjen själva.

– Det var många förslag som kom upp i den grupp som då försökte lösa detta. Det första man tänkte på var cyanid som ju är jättegiftig och det här liknade en cyanidförgiftning men stämde inte helt med det heller, säger Kai Knudsen, överläkare i intensivvård vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Över 200 substanser

Han kopplades in som rådgivare tillsammans med ett antal experter från utlandet. Forskargruppen leddes av läkare vid giftcentralen i Stockholm och tillsammans testade de över 200 substanser för att utreda vad som drabbat familjen.

– Man funderade på tallium eller arsenik eller svåra läkemedelsförgiftningar. Men det stämde ju inte med de symptom och besvär som patienterna visade, säger Kai Knudsen.

Ny metod

Till slut kom ämnet fosfin på tal. Analyser av fosfin görs normalt inte i Sverige så för att testa det var forskarna tvungna att sätta upp en ny analysmetod för att lyckas.

– Det tog några veckor extra. Och det har ju bidragit till att hela processen dragit ut på tiden, säger Kai Knudsen.

Ämnet gav träff. Men hur familjen fått i sig det eller vad som ligger bakom det är ännu oklart.

– Det är fantastiskt att man kunnat påvisa detta men det är många frågetecken som återstår, säger Kai Knudsen.