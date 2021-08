Smittskyddsläget i Gävleborg just nu – ökar mest i Bollnäs

– Just nu är konstaterade fall låg i Gävleborg, förutom i enstaka kommuner. Det senaste sju dagarna har provtagningen gått upp mycket, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare i Region Gävleborg.

Skillnader mellan kommuner

I Bollnäs var det 49 nya konstaterade fall per 100 000 invånare under vecka 33. I Hofors var samma siffra noll fall per 100 000 invånare under samma vecka, det visar statistik från Folkhälsomyndigheten som SVT har sammanställt.

Hofors är den kommun i länet som tre veckor i rad inte haft något nytt konstaterat covidfall, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

Hur ska folk skydda sig för att inte bli smittad?

– Det är fortfarande de grundläggande åtgärderna som vi pratat om många gånger. Håll avstånd från varandra, undvika trängsel och så fort man har symptom att man stannar hemma och tar test, säger Shah Jalal.

