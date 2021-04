Trots minskad smitta i länet – skenande smittspridning i Ovanåker

Båda åldersgrupperna 50 till 59 år och 10 till 19 år är de som testar mest positivt i Ovanåkers kommun just nu. Från att ha något enstaka fall i mitten av mars till att under vecka 15 ha 531 nya konstaterade fall per 100 000 invånare.

Unga och barn har en betydande roll

Under onsdagen gick kommunen ut med att de stänger sina två fritidsgårdar, Kajen i Edsbyn och Grottan i Alfta, på obestämd tid. Ungdomar och barn har i dag en mer betydande roll i smittspridningen än vad man sett tidigare.

– Vi måste se till att vi följer restriktionerna. Håll valborgsfirandet i familjegrupperna och ni som har tonåringar och unga vuxna hemma ta dialogen. Det är extra viktigt att de också hjälper till, säger Ovanåkers kommunchef Fredrik Pahlberg.