Sponsorer bekymrade över utvecklingen kring Brynäs IF

Under måndagen kunde SVT Gävleborg berätta att ytterligare en spelare i Brynäs IF misstänks för våldtäkt. Flera sponsorer som SVT Gävleborg har talat med kommer nu att kräva förändringar av Brynäs. Under tisdagen valde också Unicef att bryta samarbetet med Brynäs.

Morgan Persson vill inte berätta hur många miljoner de betalat till Brynäs IF för att få sin paradplats. Men han säger att kraven kommer att öka efter den senaste tidens händelser i föreningen.

