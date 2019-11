Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Gävleborna tycker att kommunen sparar på fel saker. Foto: SVT

Kritik mot Gävle kommuns sparplan – ”Alltid några som blir lidande”

Åtta av tio kommuner i Sverige planerar att spara in på sina olika verksamheter under nästa år. Gävle är inget undantag. Här ska man spara in 70 miljoner kronor för att få en kommun i balans under 2020.

Enligt den kartläggning som SVT gjort över kommunernas ekonomiska läge, så kommer sex av tio kommuner i Sverige bland annat att spara in på personal inom skola och utbildning. I Gävle kommun ställs flera utsatta grupper mot varandra när kommunen ska spara runt 70 miljoner inom främst skola, äldreomsorg och familj- och individomsorgen. Många faktorer spelar in när kommunen måste spara Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, så är det många olika faktorer som spelar in om kommunerna måste spara. Verksamheterna kring flyktingmottagandet är bara en faktor som påverkat svenska kommuners ekonomi. En annan är demografin samt att antalet nyfödda ökar. I klippet här ovanför har vi fångat några röster på stan i Gävle för att höra vad kommuninvånarna tycker om kommunens besparingar. Dela Dela

