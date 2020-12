Tolv covidsmittade vid Hagebo omsorgsboende i Harmånger

Nordanstigs kommun informerade om situationen via sin sajt på söndagsförmiddagen och har även gått ut med att all personal kommer att testas för corona på måndagen. I dagsläget uppges läget vara stabilt på omsorgsboendet trots smittan. I skrivande stund är det oklart hur smittan kom in till boendet.

Länets smittskydd, sjukvårdens mobila team och hälsocentralers personal är involverade i vården på boendet enligt Karin Henningsson, vård- och omsorgschef på Nordanstigs kommun.

– Det finns läkarrepresentanter på plats för att kontinuerligt följa de smittades hälsotillstånd och vi följer länets smittskydd där vi följer deras råd och handlingsplan. Anhöriga är underrättade och väldigt förstående, säger hon.

Hör Karina Henningsson uttala sig mer om smittspridningen på omsorgsboendet i klippet ovan.