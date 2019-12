Tolv omkomna i trafiken under 2019 – här är länets farligaste vägar

Olycka för olycka, väg för väg. Se länets farligaste vägar i klippet ovan.

Nio av dödsolyckorna har skett på riksvägarna 56, 68 (E16 mellan Storvik och Gävle), 83 och 84 i Hälsingland, samt E4. Europavägen är främst olycksdrabbad norr om Hudiksvall mot länsgränsen till Västernorrland.

– Det är främst de stora vägarna som saknar mitträcke som utmärker sig i olycksstatistiken, säger Lars-Eric Abrahamsson, verksamhetsledare i trafiksäkerhetsföreningen NTF Gävleborg.

Under fjolårets julvecka, 20-27 december, rapporterade polisen in totalt 13 trafikolyckor. Nästan hälften av dem skedde på vägar i Hudiksvall. Totalt under året finns 119 olyckor inrapporterade och 148 skadade.

Jultrafiken – förrädisk

Håll rätt hastighet, använd säkerhetsbälte, var nykter – råden är många men livsviktiga. NTF Gävleborg varnar för att trafikläget för den stundande julen och nyåret kan bli förrädiskt.

– Enligt prognoserna förväntas temperaturen att ligga kring noll när helgtrafiken drar igång och då gäller det att vara uppmärksam på att de våta vägbanorna kan frysa till, säger Lars-Eric Abrahamsson.

Förrädisk is

Bland annat varnar NTF för den så kallade ”svartisen” som kan uppträda mycket förrädiskt då den är svår att upptäcka. ”Dessutom är det också ofta sämre sikt vid den här typen av väglag, framför allt vid körning i mörker”, skriver föreningen.