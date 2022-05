Tre män åtalas för hämndaktion efter mordet på söder i Gävle

Under 2020 uppstod en konflikt mellan två kriminella grupperingar i Gävle som resulterade i en serie skjutningar under sommaren samma år. Polisen har hänvisat till de rivaliserande gängen som röd och blå gruppering. Konflikten har avtagit i samband med frihetsberövanden inom blå gruppering men enligt åklagare Fredrik Normark uppstod stridigheter inom röd gruppering under 2021.

– Den underrättelse vi har är att det skedde en splittring inom den röda sidan och de som tidigare stod på samma sida har gått skilda vägar och står nu i konflikt med varandra, säger Fredrik Normark.

Textmeddelanden tyder på att konflikten har med narkotikaförsäljning att göra.

”Hämndaktion för mordet på Söder”

Enligt åklagarsidan är det den här splittringen som ligger till grund för mordet på Söder i november 2021 och att en man i 20-årsåldern bedömdes av personer som står den mördade mannen nära att ligga bakom planerandet. I december ifjol besköts 20-åringen när han färdades i en bil i Forsbacka.

De tre misstänkta gärningsmännen står nu åtalade för försök till mord.

– Det är vår bild att det här är en hämndaktion för mordet på söder, säger åklagare Fredrik Normark.