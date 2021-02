Uppgång av positiva fall i Gävleborg – kan var början på tredje våg

Smittspridningen i Gävleborg var som värst vid jul men efter nyårshelgen så sjönk antalet positiva tester markant för att sedan plana ut. Under en tid har andelen positiva tester legat på omkring 11 procent och ofta under riksgenomsnittet. Men under de senaste dagarna har man återigen sett en uppgång.

– Det är ett tecken men vi kan inte med säkerhet bekräfta att det är en tredje våg, men det är ett tecken, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare i Region Gävleborg.

Brittisk mutation i länet

Även när det kommer till antalet inneliggande patienter så ser man en stadig uppgång igen. Från att ha haft 21 inneliggande patienter för en dryg vecka sedan så hade man under torsdagen 29 patienter inneliggande på länets sjukhus, varav tre på IVA.

– Det här var inte väntat men däremot så har den brittiska mutationen av coronavirus tillkommit och den sprider sig snabbt, snabbare än den vanliga varianten, säger Shah Jalal.

Det är dock i nuläget oklart om den brittiska mutationen faktiskt är orsaken till uppgången men man håller just nu på att undersöka spridningen av den i länet. Senast under onsdagen meddelade regionen, efter en första screening, att ungefär 11 procent av de positiva fallen under veckan kunde kopplas till den brittiska varianten.

