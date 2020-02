Alex Kron vann Funkisfestivalen i Halmstad

Det blev Alex Kron som drog det längsta strået med låten ”Always on my mind” när delfinalen av Funkisfestivalen avgjordes i Halmstad arena under fredagskvällen.

Rekordmånga 1900 satt i publiken under kvällen för att se de tio bidragen. När publiken och juryn sagt sitt, stod det klart att Alex Kron vunnit. Han får nu representera Halmstad i finalen i Stockholm i april. Dela Dela

