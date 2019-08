Dubbelt Halland i Funkisfestivalfinal

Funkisfestivalen är en melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS.

Tolv bidrag som vunnit kommunala deltävlingar och sedan gått vidare från tävlingen på Nalen är de tävlande i riksfinalen som hålls på Stockholm Waterfront måndag den 26 augusti.

Alla finalister

Ida Engstrand, Haninge: Blue eyes crying in the rain

Micki Johansson, Falkenberg: Patricia

Henrik Roll och Jessica Engblom, Södertälje: Galen

Natascha Nahlén, Järfälla: Utan dina andetag

Jonas ”Rainbow Man” Torstensson, Borås: Värsta grymma tjejen

Fredrik Johansson, Halmstad: The final countdown

Amanda Lindqvist och Martin Stenberg, Uppsala: Aldrig ska jag sluta älska dig

Elin Scherdin, Upplands Väsby: We're not gonna take it

Jessica Längerberg, Linköping: Allt jag behöver

Moises Rumie, Tyresö: Heaven

Rasmus Egerström, Nacka: I wanna love you every day

Sebastian Öhgren, Vallentuna: Jag vet