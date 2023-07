Efter läckorna – Trafikverket vill släppa in mer vatten i Varbergstunneln

Det fortsätter att läcka in vatten under bygget av Varbergstunneln. Under rådande villkor får Trafikverket släppa in 180 liter vatten per minut som årsmedelvärde.

Trafikverket skickade in en ansökan om tillstånd för ökad grundvattenbortledning till Mark- och miljödomstolen i mars i år. I den menar de att det krävs betonginklädnad av båda tunnlarna vilket medför mycket högre kostnader, större klimatpåverkan och ungefär tre års fördröjning av trafikstart. Detta utan att uppnå någon väsentlig lokal miljönytta för att klara villkoret.

Hör Jesper Mårtensson, ansvarig för miljö och tillstånd i Projekt Varbergstunneln, om varför de vänt sig till Mark- och miljödomstolen i frågan om läckande vatten.