Flygplan ovanför Halland belystes med grön laser

Det hela inträffade vid halv nio-tiden under tisdagskvällen. Flygplanet befann sig då på 12 000 meters höjd någonstans mellan Varberg och Falkenberg.

– Det är ett allvarligt brott mot luftfartslagen. Den som gör detta utsätter piloter och passagerare för en stor säkerhetsrisk, särskilt vid start och landning. Piloten kan bli bländad och strålen är farlig för ögat, säger Per Fröberg.

Inte första gången

Planet fortsatte flygturen till Helsingfors och när det hade landat kontaktade piloterna Luftfartsverket. Kontrollcentralen i Malmö gjorde sedan en polisanmälan, eftersom det var de som hade kontakt med planet vid det aktulla brottstillfället.

Det är inte första gången som ett flygplan blir belyst med grön laser. Under 2017 rapporterades 58 fall i svenskt luftrum. Siffran sjönk dock under 2018. Då låg den på 35 stycken fall, enligt Per Fröberg.

Starkare laser

– Jag har aldrig hört om att det lett till en krasch, men sådant här ska inte alls förekomma med tanke på att man utsätter folk för så pass stor fara, säger han och tillägger att den gröna lasern har blivit allt starkare med åren.

Inga personskador på vare sig piloter eller passagerare ska ha rapporterats i samband med händelsen natten till onsdagen.