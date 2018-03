Förvaltningschefen: ”Vi tar hoten på största allvar”

– Vi ser inte nödvändigtvis något samband mellan de här tre. Men vi tar de här hoten på största allvar, säger barn- och ungdomsförvaltningens chef Pauline Broholm Lindberg.

Varken polisen eller kommunen vill berätta hur hoten är formulerade. Hoten mot Brunnsåkersskolan ska ha handlat om en lapp utanför rektorsexpiditionen medan hoten med Stenstorpsskolan och Furulundsskolan ska ha kommit via sociala medier. Det var eleverna själva som slog larm.

– Det är elever som har sett det här på sociala medier och har omedelbart kontaktat respektive skolledning. Det är fantastisk glädjande att mansnabbt vänder sig till skolledningen så att de kan gå igång med de nödvändiga åtgärderna, säger Pauline Broholm Lindberg.

Polis på plats

Hon berättar att förvaltningen under gårdagskvällen när hoten mot Brunnsåkersskolan och Stenstorpsskolan kom in valde att gå in i en stabsorganisation. Enligt Pauline Broholm Lindberg kommer både elever och lärare kommer att ha möjlighet till samtalsstöd.

- Vi har uniformerad polis på plats på Furulundsskolan, vi har inte bedömt att vi behöver ha det på Brunnsåkersskolan och Stenstorpsskolan är som sagt stängd. Men vi har polis i området, säger Pauline Broholm Lindberg.

Öppet som vanligt

Under nästa vecka är det påsklov och fritids kommer att vara öppet som vanligt. Pauline Broholm Lindberg påpekar att situationen har varit lugn under dagen på skolorna men att det så klart funnits elever och föräldrar som varit oroliga.

– Att det är uniformerade polisen på plats är mest för att skapa lugn och trygghet. Vi skulle inte hålla öppet om vi inte bedömde att det är säkra skolor att vara på, säger Pauline Broholm Lindberg.

Har ni övat på den här typen av händelser?

– Jag kan inte säga att vi har övat tillsammans med elever om du menar en skolskjutning eller något sådant. Däremot övar vi hela tiden vi tjänsteman och har vi återkommande dagar när vi jobbar med olika case där olika typer av hotsituationer som kan riktas mot skolor är aktuella, säger Pauline Broholm Lindberg.