Många pendlare berörs av inställda tåg mellan Kungsbacka och Göteborg. Foto: SVT

Inställda tåg påverkar pendlare

Det kraftiga regnovädret under tisdagskvällen har medfört stora trafikstörningar. Under onsdagseftermiddagen meddelade Hallandstrafiken att samtliga tåg mellan Kungsbacka och Göteborg ställs in, vilket påverkar många pendlare.

– Samtliga tåg kommer få vända i Kungsbacka, så resande från Kungsbacka hänvisas till pendeln, säger Yasmine Möllerström Henstam, Kommunikationschef på Hallandstrafiken. I nuläget finns ingen prognos för när tågen börjar gå som vanligt igen, men Yasmine Möllerström Henstam hoppas att trafiken är igång imorgon bitti. Många pendlare kommer påverkas av de inställda tågen som medför förseningar. – Mellan Göteborg och Varberg brukar tågen vara fullsatta, och lite därtill, så det är många som berörs. Tidigare under dagen har tågen på sträckan kunnat köra med reducerad hastighet, men nu stoppas de helt för att kunna åtgärda de problem som regnovädret orsakat. – Det kan vara så att det regnat så mycket att att det blivit leransamlingar runt spåren, alltså skör mark, säger Yasmine Möllerström Henstam. Dela Dela

