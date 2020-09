Länsstyrelsen får klartecken – vargen får skjutas

P4 Halland var först med att rapportera om nyheten.

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på vargen överklagades i veckan och under tiden stoppades jakten. Under fredagen gav förvaltningsrätten länsstyrelsen rätt, men den överklagande parten kan fram till 23 september komma in med ytterligare material. Under tiden får vargen jagas.

– Nu har jaktlaget rätt att bedriva skyddsjakt efter en varg inom det utpekade skyddsjaktsområdet. Så lyder beslutet, säger Martin Broberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

Okänt var vargen befinner sig

I nuläget är det okänt var vargen befinner sig och länsstyrelsen är beroende av allmänhetens observationer.

– Vi vill att människor rapporterar. Är vargen innanför jaktområdet får vi bedriva skyddsjakt.

Hur stort är området?

– Det innefattar de norra delarna av Varbergs kommun och in i en liten flik i Kungsbacka kommun. Den ritades så för att fånga in det huvudsakliga området där angrepp har varit, säger Martin Broberg.

Så vargen har en chans att hålla sig undan?

– Ja, är den någon annanstans får vi inte jaga den enligt det här beslutet.

I klippet ovan visas området där skyddsjakt får bedrivas.