Misstänkte mördaren häktad

Det var tidigt på måndagsmorgonen som en person avled och ytterligare en person blev allvarligt skadad efter ett bråk i centrala Halmstad.

En ung man under 18 år har sedan i onsdags kväll varit anhållen misstänkt för mord och försök till mord. Under lördagen meddelade Åklagarmyndigheten via ett pressmeddelande att mannen begärts häktad på sannolika skäl, och under söndagen beslutades att mannen ska häktas.

Misstänks även för narkotikabrott

Han misstänks även för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott i Mariestad, där han greps. Själv nekar han till brott.

Åtal ska väckas senast 2 september kl 11.