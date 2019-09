Pillan Thelaus kämpade med ätstörningar i många år – kritisk till att mäta barns magar

Detta är en usel idée. Att minska övervikt bland unga är en akut fråga då alltmer ungdomar rör sig mindre idag. Men när man väljer att göra det genom skam är ren elakhet. Speciellt i dag då ungdomar lider av mer stress och ångest än någonsin. Förslagsvis så bör man gå in vid tidig ålder och instudera föräldrarna gällande viktiga frågor som detta. Med årliga "kontroller" såklart. Detta hde såklart kostat stora pengar för staten. Men de hade antagligen sparat in de pengarna under fettbortagnings operationerna senare i livet.