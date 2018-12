Ringhals 2 stoppad efter generatorskada

Den 27 december löste ett generatorskydd ut i generator 21 på Ringhals 2, något tidningen Sveriges Natur var först att berätta om.

– Det blev ett reaktorsnabbstopp i samband med att vi fick ett fel på vår en generator. Det ledde till att två kylvattenpumpar stoppades och då är det så att alla säkerhetssystem går in och stoppar anläggningen, säger Anna Collin, presschef på Ringhals, till TT.

Alla säkerhetsfunktioner fungerade som de skulle, enligt Anna Collin. Felet uppges bero på en kortslutning och undersöks för tillfället vidare. Det har konstaterats att det är omfattande skador på generator 21 och reaktorn står för tillfället helt still.

Startas igen

Ringhals 2 har dock en generator till och Vattenfall har meddelat att reaktorn kommer att startas upp igen den 29 december och köras på halv effekt fram till den 31 mars.

– Men det är en väldigt preliminär tid och det är helt enkelt för att vi behöver lite rådrum att gå in och undersöka vad det är som har hänt, säger Anna Collin.

Den 21 december upptäcktes ett ångläckage på en turbin och denna stoppades.

– På turbinen upptäcktes en godsförtunning, så då gick man ner och åtgärdade det, säger hon.

Tidigare turbinfel

Turbinen fasades in den 26 december men en dag senare blev det alltså fel på generatorn. Och det är inte första gången i år reaktorn krånglar. I slutet av juli tvingades kärnkraftverket stänga ner reaktor 2 då havsvattnet som används för kylning blev för varmt. Under november månad har reaktor 2 reviderats inför att den nu går in på sitt sista år i drift. Men det är inget fel på underhållet, enligt Anna Collin.

– Den är inte dåligt underhållen. Det är en väl underhållen anläggning, säger hon.

Ringhals 2 kommer att tas ur bruk i slutet av 2019 medan Ringhals 1 ska vara i bruk ytterligare ett år, till sista december 2020.