Socialsekreterare i pandemin: ”Våra rum på kontoret har blivit som fängelsen”

Under november kunde du som besökare på SVT Nyheter Hallands sajt kunnat fylla in en enkät om hur de upplevt att arbete under coronapandemin 2020. Många vittnesmål kom in – det här är ett av dem.

Den intervjuade vill vara anonym och hens berättelse framförs i videon av en annan person.

Fler röster ser du här:

