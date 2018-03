Sannolikt överklagas Swefilmerdomen till Högsta domstolen

Den 27-årige huvudmannen dömdes i Varbergs tingsrätt till tre års fängelse, men hovrätten förlänger straffet med ett år.

En felaktig bedömning, menar hans advokat Ansgar Firsching.

– En rimlig dom vore ett frikännande, säger advokaten till SVT Nyheter.

Kommer ni överklaga till HD?

– Jag har informerat min huvudman om innehållet i domen och det är högst sannolikt att han kommer vända sig till Högsta domstolen.

Hans inställning är att så kallad hyperlänkning – när man länkar till upphovsrättskyddat material – inte var brottsligt vid tiden åtalet gäller och att hans klient därför inte gjort sig skyldig till upphovsrättsbrott.

Filmer tillgängliga i två år

Åklagaren Anna Ginner vid Internationella åklagarkammaren är däremot nöjd.

– Hovrätten har som jag initialt ansåg i mitt åtal och också i överklagandet att det är styrkt att de aktuella filmerna har visats under nästan två år under sidan Swefilmer.com. Tingsrätten kom ju till en annan slutsats att det bara var under en specifik dag som de hade visats, säger han.

Den 23-årige Kungsbackabon får också skärpt straff i hovrätten då han nu döms att tillsammans med huvudmannen betala skadestånd på 2,2 miljoner kronor till Nordisk film. SVT Nyheter har utan framgång sökt hans försvarsadvokat.