Stinas autistiske son utan elevassistent efter besparingar

Stina Isakssons son ska börja tredje klass på Rydöbäcks skola till hösten. Sedan förskoleklass har han haft en elevassistent vid sin sida under skoltid. Ofta behöver han sitta avskilt från de andra och kan inte följa muntliga instruktioner utan hjälp.

– Det kommer inte att funka. Varje minut och varje timme som han sitter i skolan utan assistent kommer öka det glappet han har till övriga elever, säger Stina Isaksson.

Röstade nej till besparingarna i skolan

I början av året beslutades att kommunen behövde spara in 39 miljoner kronor, detta efter att de gått back, för första gången på tio år. Pengarna ska sparas in på skolan. Stina Isaksson sitter med i kommunfullmäktige i Hylte kommun för Sverigedemokraterna. Hon röstade själv nej till förslaget och menar att pengarna borde gå att spara in på andra sätt.

– I så fall tycker jag att man får låna pengar, vi kan inte spara på barnen. Det går inte, säger hon.

Kan låna assistent från annan skola

Var pengarna ska sparas in är upp till respektive chefer på skolorna. Stina Isaksson ringde rektorn när hon fått beskedet från en specialpedagog. Han var enig med henne om att hennes son behöver en elevassistent och att han skulle göra vad han kunde för att låna en från en annan skola.

– Men det blir ju inte heller bra för elevassistenterna behövs där ute där de är, så detta kommer drabba alla. Även elever som inte är i behov av assistans kommer att drabbas i slutändan, säger Stina Isaksson.

Till hösten kommer idrotten och träslöjden att vara på Torups skola. En helt ny plats där Stinas son behöver klara sig på egen hand, bland verktyg som kan vara farliga om han inte har en person med sig.

– De dagarna kommer han inte kunna gå till skolan, säger hon.