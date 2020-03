Ser över antalet flygavgångar från Halmstad City Airport

– Vi kommer att fortsätta flyga från Halmstad, men vi går metodiskt igenom hela vårt trafikprogram för att möta den minskade efterfrågan på flygresor på grund av oro för coronasmittan, säger Jim Hoferberg, kommunikationschef på Bra till SVT Nyheter Halland.

Bra har redan ställt in enstaka avgångar i landet och då har passagerarna bokats om till nästa flight istället. Under fredagen räknar flygbolaget med att ha tagit beslut kring vilka avgångar som ställs in.

Erbjuds ombokning

– Har man bokat en resa med Bra kommer man att få meddelande från oss om flighten dras in och då erbjudas ombokning till en annan avgång, säger Jim Hoferberg.

Det var under helgen som flygbolaget såg en stor minskning i antalet bokningar.