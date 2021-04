Nio idrotter där det inte går att avgränsa tävlingsområdet och garantera att det inte kommer publik har redan ställts in. Det rör sig om segling (kite), beach ultimate frisbee, frisbee allround, aquabike, rodd, kanot, stand up paddle (SUP), beachvattenpolo och discgolf.

Eftersom arrangörerna inte fått klart alla tillstånd än kan fler sporter behöva strykas.

Besked om tävlingarna blir av väntas komma den fjärde maj.