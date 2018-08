Snart springer 68-årige Håkan maraton – på 4 000 meters höjd

– Det ska bli en fantastisk upplevelse! Jag har alltid känt en längtan efter att få sätta min fot på den tibetanska platån. Det är nästan ett privilegium, säger Håkan Jonsson.

Ursprungligen kommer han från Nybro i Kalmar län, men har de senaste 30 åren bott på Kärleken i Halmstad. Första maratonloppet sprang han år 2000 i Stockholm. Därefter har han även kört Ironman, Lidingöloppet, Göteborgsvarvet och många andra tävlingar i Sverige.

Måste vänja sig vid höjden

Men tidigt blev han sugen på att göra det även utanför landets gränser.

– Jag har bland annat sprungit i Paris, New York, Sydney, på Kinesiska muren, på Kilimanjaro och på Sydpolen, berättar Håkan.

Och nu är det snart dags att bocka av ytterligare ett spektakulärt lopp. Den nionde september går startskottet för Ladakh Maraton på omkring 4 000 meters höjd uppe i de tibetanska bergen.

– Det markandsförs som ett av de tuffaste loppen i världen. Man får inte delta om man inte har sprungit minst ett maraton eller två halvmaror tidigare. Dessutom måste man vara på plats sju dagar innan det drar igång för att vänja sig vid höjdförhållandena, säger Håkan Jonsson.

”Händer att folk får höjdsjuka”

Han övertygad att han kommer drabbas av både huvudvärk och koncentrationssvårtigheter. Loppet är inte heller helt riskfritt.

– Det händer att folk drabbas av höjdsjuka och får bryta. Men jag har varit på höga höjder förut och jag känner faktiskt ingen oro, säger Håkan.

Istället ser han fram emot det kommande loppet med eufori.

– Miljön ska vara helt fantastisk. Vi kommer löpa över den heliga floden Indus flera gånger och även passera tempel och fina utsikter. Det är en upplyftande känsla.

Samlar in pengar till utsatta

Men det tar inte slut där. Håkan har under många år drivit en kampanj tillsammans med Svenska kyrkan för att samla in pengar till utsatta i Kapstadens kåkstäder i Sydafrika. Inför varje lopp föreläser han runtom i Sverige för att uppmärksamma de förhållanden människor lever under där.

– Jag brukar säga att jag springer för livet. Inte för mitt eget, utan för barnen och kvinnorna i kåkstäderna, säger han.

Tror du Tibet toppar Sydpolen?

– Nej. Det går inte att jämföra. Däremot ska jag springa på Nordpolens frusna vatten nästa år. Det kanske toppar istället, svarar Håkan.