Tre män döms till fängelse för människorov

Händelsen tog sin början den 14 februari i år vid järnvägsstationen i Halmstad. Enligt domen har de tre männen genom hot om våld tvingat med en man från Skåne att följa med i en bil. Därefter har har de fört bort honom till en lägenhet i Andersberg och sedan vidare till en lägenhet i Göteborg, där mannen fick tillbringa natten.

Hotad med pistol

Mannen ska dagen därpå blivit tvingad att ta tåget till Halmstad. Under pistol- och knivhot har de uppmanat honom att söka lån via internetbank och teckna mobilabonnemang i olika butiker, för att få ut telefoner. Gärningsmännen har även hotat att kasta in en handgranat i bostaden som tillhör den kidnappade mannens familj. Mannen uppger att han under kidnappningen fruktat för sitt och familjens liv.

Fängelsestraff

Kidnappningen upphörde först efter att brottsoffret vädjat till en butiksanställd att ringa polis i samband med ett försök att teckna ett mobilabonnemang. Männen döms för människorov och försök till utpressning till fängelse i fyra år. De får även avtjäna tidigare straff som de blivit villkorligt frigivna ifrån.

Föraren av bilen som användes vid bortförandet döms för medhjälp till människorov, ett mindre grovt brott, och försök till utpressning. Straffet blir fängelse i ett år.