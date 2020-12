Sjukvårdspersonal i Halland har beviljats julledighet under den rådande pandemin. Men det har också uppstått oro. En oro för att kallas in till att och behöva jobba, och därmed inte bli utvilade under sin ledighet.

– Våra medlemmar behöver sin vila. För vi vet ju inte när det här tar slut, säger Mikael Apelquist, vice ordförande Vårdförbundet Halland.