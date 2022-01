Nordvästskåningar åtalade för mordplaner misstänks för andra grova brott

På måndag inleds rättegången där tio personer är misstänkta för förberedelse till mord. Det fanns långtgående planer på att mörda en helsingborgare i 35-årsåldern, som beskrivs som en tung bricka i den kriminella miljön.

En av de åtalade, en nordvästskåning i 40-årsåldern, pekas ut som den person som beställt mordet och rekryterat personer att utföra dådet – men mannen själv blev i stället måltavlan.

Misstänks ha smugglat in 100 kilo amfetamin

SVT Nyheter Helsingborg kan nu berätta att han också är misstänkt för flera andra grova brott – bland annat för synnerligen grov narkotikasmuggling. I åtalet, som kom under förra året, beskrivs det att mannen tillsammans med andra smugglat in över 100 kilo amfetamin in i Sverige via Trelleborg under våren 2020.

Han är också misstänkt i en stor penningtvättshärva.

Nordvästskåningen ska ha tvättat pengar vid ett växlingskontor i centrala Stockholm. Mannen misstänks för att under en 15 månader lång period slussat 38 miljoner kronor genom växlingskontoret.

Begått brott tillsammans med annan nordvästskåning

Ytterligare en nordvästskåning, en man i 30-årsåldern, som är en av de tio som åtalats för mordplaner, är också misstänkt för andra grova brott. Han åtalades under förra året för flera fall av grovt vapenbrott och grovt penningtvättsbrott. Flera brott ska ha skett gemensamt med den andra nordvästskåningen.

Domen mot de två männen kommer i slutet av januari.

Växlingskontoret i Stockholm väckte i åratal polisens misstankar – det är här som nordvästskåningen misstänks ha tvättat närmare 40 miljoner kronor.