Bärgarens kritik: ”Stoppet på E22 hade kunnat kortas flera timmar”

Hör Donald Pihlblads kritik mot att bärgarbilar inte kallades in direkt när fordon började fastna på E22. Foto: Josefine Krischausky/SVT

Han har jobbat som bilbärgare under en stor del av sitt yrkesliv. Nu riktar Donald Pihlblad hård kritik mot att bärgningsbilar inte kallades in redan under snöovädrets första timmar.

– Då hade mycket av kaoset kunnat undvikas, säger han.