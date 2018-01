Efter knivmordet: Polisen har gott hopp om att lösa fallet

Någon koppling till de skjutningar som inträffat i Helsingborg den senaste tiden ser inte polisen.

– Det här är en isolerad händelse, säger Tommy Lindén.

Bråket utanför en föreningslokal på Västra Sandgatan kostade en ung man livet, och ytterligare två fördes till sjukhus med stickskador.

En av männen uppgavs först ha fått allvarliga skador. Enligt polisen har han nu kunnat höras om händelserna och hans skadeläge uppges vara stabilt.

Tror på positivt utfall

Under söndagen anhölls tre unga män som skäligen misstänkta – den lägre misstankegraden – för mord, mordförsök och grov misshandel.

Den ena är 17 år och de andra två i 20-årsåldern.

– Vi är optimistiska för ett positivt utfall i utredningen, säger Daniel Lindberg, biträdande lokalpolisområdeschef i Helsingborg.

– Vi arbetar med de faktiska omständigheterna och får sedan göra en samlad bedömning av bevisläget, säger han.

Oklart hur bråket startade

Den avlidne mannen och de två som skadade är mellan 19 och 24 år gamla. Om de misstänkta gärningsmännen och offren kände varandra sedan tidigare vill polisen inte gå in på.

– De har kopplingar till varandra, men jag vill inte gå in på vilka, säger Tommy Lindén, chef för Helsingborgspolisens avdelning för grova brott.

Under festen gick något snett. Många var på plats under lördagskvällen och ett trettiotal har under de senaste dygnen kunnat höras av polisen.

Stort fokus första dygnen

Mordet klassas som en särskild händelse, vilket innebär att polisen gått upp i stabsläge och avsatt extra resurser i utredningsarbetet.

– Det innebär att vi drar in ledningsfunktionerna och jobbar intensivt med fallet under de första 72 timmarna, säger Tommy Lindén.

– Vi gör det utifrån erfarenheter som visar att ju längre tid som går, desto sämre är möjligheten till uppklaring i sådana här fall.

Åklagare och förundersökningsledare är Magnus Larsson. Han har fram till klockan 12 på onsdag att skicka in en begäran om häktning.

Är misstankegraden fortfarande densamma?

– Ja, de är anhållna såsom skäligen misstänkta, säger Magnus Larsson.