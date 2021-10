Rekordhögt elpris – då höjer Öresundskraft avgiften

Anledningen till att avgiften nu höjs är att när elen transporteras så uppstår överföringsförluster. Detta har lett till att Svenska kraftnät som förvaltar stamnätet har höjt sin avgift, vilket nu leder till att Öresundskraft höjer avgiften gentemot kunderna.

– Våra stora företagskunder får en stor påverkan av det som händer, säger Dan Lilja.

Höjningen handlar främst om förluster i överföringen från stamnätet vidare till regionnätet och slutligen till det lokala elnätet. De som förbrukar mest el kommer också att märka av den största höjningen.

I klippet ovan får du höra hur mycket avgiften kan höjas för dig.

Effektbrist i södra Sverige

Dan Lilja menar att det egentligen inte råder någon energibrist, det vill säga all el som produceras kontra all el som förbrukats utslaget på dygnets alla timmar. Istället handlar det om en effektbrist, alltså att det finns för lite el under de timmar när det förbrukas som mest.

– Vi behöver säkra de kritiska timmarna, säger han.

De flaskhalsar som gäller för södra Sverige handlar främst om att mer el behöver produceras i regionen och att det befintliga överföringen av el från norr till söder behöver byggas ut.

– Det finns flera stora investeringar som behöver göras inom produktionskapaciteten och överföringskapaciteten, säger Dan Lilja.