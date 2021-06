Mannen anträffades i en bostad vid 04:30 och omständigheterna kring dödsfallet är oklara.

– Vi har inlett en förundersökning om mord för att utreda dödsfallet, säger Katarina Rusin, presstalesperson på polisen.

Vilka skador mannen har vill polisen inte gå in på. Under natten greps en misstänkt person och under dagen kommer polisen genomföra en teknisk undersökning av bostaden.