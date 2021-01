Pendlaren My får gratis covidtest i Helsingör

Pendlaren My Bertlett gör gratis Covidtest i Helsingör. Foto: Bernard Mikulic

Under hela pandemin har My Bertlett från Helsingborg pendlat med färja till sitt arbete i Helsingör. Nu krävs ett negativt covidtest för att hon ska släppas in i Danmark. Istället för att betala för att göra ett test i Sverige väljer hon ett gratistest i färjeterminalen i Helsingör.