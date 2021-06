Okänt vad som startade fartygsbrand

Efter tolv timmars arbete och en omfattande insats kunde skrotbranden på ett fartyg i Landskrona konstateras släckt under natten till tisdagen. Under branden gick ett så kallat VMA, viktigt meddelande till allmänheten, ut med besked om att gå in och stänga fönster och dörrar på grund av röken.

Landskrona Hamns VD Henrik Wretling Stadler var själva på plats under gårkvällens räddningsinsats.

– Det var en väldigt väl koordinerad och gemensamt utförd insats som spelade väl ut, säger han till SVT.

Okänd brandorsak

Vad som startade branden är okänt.

– Det var skrot som av någon anledning började brinna, säger Per Larsson från Räddningstjänsten Landskrona som var yttre befäl på platsen under kvällen.

– Kollade man in i den skrothögen så fanns där både gasflaskor och gräsklippare, så där fanns gott om saker som kunde brinna.

Båten brann aldrig

Under dagen pågår ett arbete med att ta hand om spillvattnet för att inte riskera att det förorenar havs- och markmiljön. Dessutom ska det utvärderas hur fartyget mår. Det var dock aldrig någon fara för att själva fartyget skulle brinna, menar Henrik Wretling Stadler.

De är byggda för att kunna ta hand om bränder på olika sätt om något skulle hända till sjöss. Den är gjord av tjockt stål så där finns inget där elden kan ”ta sig”.

Släckningsarbetet pågick till ungefär klockan 02 men att hamnens personal arbetade med att lasta ur fartyget till ungefär halv fyra på morgonen.

Rökskador på intilliggande

Ingen person ska ha kommit till skada med anledning av branden.

– Vi hade tur med vädret att vinden inte låg in mot Landskrona, säger Per Larsson, yttre befäl på räddningstjänsten.

Dock ska det ha blivit rökskador på byggnader och fartyg på varvet intill.