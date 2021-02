Hockeyträningen ställdes in – då fixade 11-årige Lowe sin egen skridskobana

Hemma i villaträdgården finns nu cirka 10 kvadratmeter is.

– Säsongen började som vanligt, men sen ställdes alla matcher in, och sen ställdes all träning in med Helsingborgs hockeyklubb. Då bestämde jag mig för att bygga en egen isbana.

11-årige Lowe Ursberg på Råå, söder om Helsingborg, har skridskorna på fötterna och trixar med en puck när han förevisar sin hemmagjorda isyta.

– Jag la ut en presenning på gräset och la en rad med vedträn som en kant. Sen började jag fylla på med vatten. Det tog ungefär fem dagar att fixa till, förklarar Lowe.

Skolan vill att Lowe bygger en isbana

Det svåraste med istillverkningen var enligt Lowe att behöva vänta på att vattnet skulle frysa.



Lowes lilla isbana har nu gett ringar på vattnet och rektorn på hans skola har frågat om Lowe vill vara med och göra en större isbana på skolans område.

– Vi ska kolla om det behövs tillstånd och sen får vi handla in långa plankor för att bygga en stor fyrkant där vi kan börja spola, berättar Lowe.