Efter klagomålen: Staket och larm ska stoppa tjuvbadare i Bjuv

Under flera år har Friluftsbadet i Bjuv haft både ungdomar och vuxna som bryter sig in i anläggningen under kvällstid.

– Det är primärt ungdomar men vi har även haft situationer med vuxna familjer. Som jag har förstått det så är det något som pågått under en längre tid, säger Matthias Gustafsson, tygghetssamordnare Bjuvs kommun.

I fjol satte kommunen upp både kameror och enheter som ger ifrån sig ett störande ljud. Men trots detta ska ytterligare åtgärder vidtas för att få bukt på problemet.

– Larmet som vi har haft tidigare har inte varit optimalt för att det har inte täckt hela badytan. Det vi har gjort inför kommande sommar är att vi har satt upp ett högre staket och installerat ett annat larmsystem, säger Matthias Gustafsson.

Larm och kameror

Larmet är kopplat till larmcentralen och den som vistas inne i anläggningen kommer att mötas av väktare. Det har funnits kameraövervakning när Friluftsbadet är stängt och den ska ses över.

Frågan om ett högre staket har diskuterat under en längre tid och om det skulle ha någon effekt.

– De hade troligtvis tagit sig över ändå men nu har vi kompletterat med larm och förhoppningsvis bättre kameror. Vi har sett allvarligt på det och nu gör vi för att det inte ska bli som tidigare somrar, säger Matthias Gustafsson.

SVT Nyhteter Helsingborg träffade grannar i somras som stördes av nattbadandet: