IS-kvinna från Landskrona åtalas – ska ha tagit med sitt barn till Syrien

Det var 2014 som kvinnan påstod att hon skulle åka på semester till Turkiet i en vecka. Enligt stämningsansökan från Lunds tingsrätt ska hon istället ha tagit med sitt barn till Syrien – mot pappans vilja.

Nu har kvinnan åtalats i Lund för grov egenmäktighet med barn, det skriver HD/Sydsvenskan.

”Brottet bör bedömas som grovt”

I stämningsansökan skriver kammaråklagare Claudio Gitterman följande:

”Brottet bör bedömas som grovt eftersom barnet ryckts upp ur sin invanda miljö och förts utomlands till ett land där det vid tidpunkten för bortförandet pågått en väpnad konflikt och för att hållas kvar där under obestämd tid med nästintill obefintlig kontakt med den andra vårdnadshavaren. Detta, i syfte att låta barnet leva i av terroristorganisationen, IS, kontrollerat område och under den våldsbejakande islamiska livsföring som IS där infört.”

Häktad vid Lunds tingsrätt

Sedan kvinnan lämnade Sverige 2014 har hon varit internationellt efterlyst, tills hon greps på Arlanda i slutet av november.

I december häktades kvinnan på sannolika skäl misstänkt för grov egenmäktighet med barn. Kvinnan är även misstänkt för krigsförbrytelse under sin tid i Syrien.

Enligt stämningsansökan nekar den nu åtalade kvinnan till brott.