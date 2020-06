Peter Jansson (C): ”Finns ingen plan b för Olympia utan HIF”

På fredag kommer fastighetsnämnden besluta om ett stödpaket för Helsingborgs IF. Det är med anledning av HIF:s ekonomiska läge där de i år riskerar en förlust på minst 17 miljoner kronor.

Trots stödpaketet är det inte säkert att HIF klarar sig ur den ekonomiska krisen.

”Handlar om vår existens”

– Hyresstödet är bara en del av det vi behöver för att klara ekonomin i år. Vi har inget givet ställe att gå till för att få resten. Just nu vi har inte något stort hopp om att hitta stora sponsorer som vill gå in. Det handlar om vår existens, vi måste hitta lösningar, säger HIF:s klubbdirektör Joel Sandborg.

I värsta fall kan kommunen bli tvungna att hitta en ny hyresgäst till Olympia.

– Det finns all anledning att titta på en plan b och möjligheterna för ett Olympia utan HIF. Rent konkret har vi ingen hyresgäst som kan träda in i HIF:s ställe i dag, säger Peter Jansson (C), kommunalråd och ordförande i fastighetsnämnden.

Alla föreningar får hjälp

Coronapandemin har drabbat många föreningar och detta är ett första steg i kommunens arbete för att stötta fler föreningar längre fram.

– Staden håller på att ta fram ett stort antal stödpaket för samtliga föreningar i Helsingborg. Vi kommer med det ge alla föreningar någon form av stöd, fortsätter Peter Jansson (C).