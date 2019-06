Kommunen fick 14 000 nej till att sälja Öresundskraft

Efter överlämnandet ska kommunens tjänstemän godkänna namnunderskrifterna. Om de godkänns måste kommunfullmäktige besluta om det ska bli en folkomröstning. Det ska det, anser oppositionspartierna som är i majoritet. En folkomröstning på kommunal nivå är dock enbart rådigivande.



Bert Alfson är initiativtagare till kampanjen för folkomröstningen.



– Vi vill ha en folkomröstning för att det är den enda chansen att stoppa en försäljning av Öresundskraft. På det här sättet får politikerna se att det finns ett stort motstånd, säger Bert Alfson.



En stor grupp människor hade samlats utanför rådhuset för att bevittna när underskrifterna lämnades över.



– Nu är det toppen. Nu när man ser hela församlingen här är det inga sura miner. Vi är väldigt många som har varit aktiva, en del har samlat in många namn, en del inte lika många men allas insats är lika mycket värda, säger säger Bert Alfson.

Har varit ett tufft jobb

Han beskriver arbetet med att samla in underskrifterna som ett gigantiskt jobb.



– Jag drog igång det hela på ett möte på biblioteket den 20 mars. I början var det trögt men nu i slutet har det rasslat in namn. Bara de sista två veckorna fick vi in 2 000 underkrifter. Det har varit ett kärt arbete, man har fått mycket uppskattning. Nu ska jag be Mats Sander att försöka få upp ärendet på nästa kommunfullmäktige som hålls den 18 juni.

Oklart när beskedet kommer

Mats Sander (M), ordförande i kommunfullmäktige, tog emot de tre tjocka luntorna med namn.



– Det här är en speciell dag på jobbet. Det är inte varje dag man tar emot en namninsamling. Det är bra att människor engagerar sig i politiska sakfrågor, säger Mats Sander.



När helsingborgarna kan vänta sig en återkoppling går inte att säga i nuläget, enligt Mats Sander. Eftersom kallelsen till nästa möte i kommunfullmäktige redan har gått ut är det inte möjligt att ta upp ärendet på nästa möte. Men namninsamlingen ska inte läggas på hög, menar han.